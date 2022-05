CorSera - Scudetto, la Lega Serie A ha preparato una doppia festa: i dettagli

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica alle 18 si giocheranno Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria e da questi match si conoscerà il vincitore dello scudetto 2021-2022. Come riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, la Lega Serie A ha preparato due feste e anche due coppe: una al Mapei Stadium di Reggio Emilia e una a San Siro. A premiare eventualmente i rossoneri sarà il presidente della Lega, Lorenzo Casini, mentre in caso di successo dei nerazzurri a consegnare il trofeo sarà l'ad della Lega, Luigi De Siervo. In merito ai successivi festeggiamenti in città, l'unica certezza è che l'eventuale festa del Diavolo non sarà a San Siro. Più probabile una sfilata a bordo di un pullman scoperto per arrivare poi in piazza Duomo.