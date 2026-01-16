Costacurta duro su Leao: "Rafa è uno showman. E qualcuno lo considerava un predestinato, un futuro Pallone d’oro..."
Ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "Non sono un estimatore di Leao, non lo sono dalla prima ora, da quando aveva diciannove anni e qualcuno lo considerava un predestinato, un futuro Pallone d’oro. Insieme a tanti Palloni d’oro io ho giocato, tutta gente che metteva il proprio talento al servizio della squadra.
Leao... aspetta che voglio trovare l’aggettivo giusto... ecco, enigmatico. Leao è enigmatico. Non ho mai capito se le cose che fa siano fini a sé stesse. È uno showman. Nel calcio la bellezza deve risultare anche efficace, perciò interessante. E poi Leao non è più un ragazzino, a giugno ne farà ventisette, non venti".
