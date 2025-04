Dall'ammutinamento alla pace. Tuttosport: "De Zerbi spegne la bufera"

Nelle ultime settimane Roberto De Zerbi se l'è vista davvero brutta in quel di Marsiglia, non tanto per i risultati deludenti della sua squadra, ma per tutto quello che stava accadendo con i calciatori. Scontri, diverbi, di tutto e di più al centro sportivo dell'OM, con l'italiano che è stato per un momento anche sfiorato dall'idea di lasciare la Francia e tornare in Italia considerate anche le voci di un forte interessamento del Milan.

La situazione che sta vivendo il Diavolo non è però così tanto migliore rispetto a quella del Marsiglia, ed è forse anche per questo che De Zerbi ha cercato di risolvere la situazione dall'interno, parlando con ognuno dei suoi giocatori per tornare a marciare insieme verso un'unica direzione. Sul futuro dell'ex allenatore del Sassuolo ha parlato questa mattina anche Tuttosport, titolando "De Zerbi spegne la bufera", facendo ovviamente riferimento alle parole di ieri in conferenza stampa del candidato alla panchina del Milan.