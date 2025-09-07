Dalla Nazionale a San Siro. Il CorSport: "Rabiot di corsa verso l'esordio con il Milan"

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Martedì sera Adrien Rabiot sarà impegnato insieme ai suoi compagni di Nazionale nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Islanda. Dopo i 15 minuti dell'altra sera nella vittoria sull'Ucraina il neo centrocampista del Milan spera di ritagliarsi più spazio in questa nuova sfida, così da arrivare mercoledì a Milanello con più minuti nelle gambe e con una condizione sì da migliorare, ma tutt'altro che pessima.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Rabiot di corsa verso l'esordio con il Milan", che salvo incredibili colpi di scena sarà a partita in corso contro il Bologna, domenica prossima a San Siro, squadra contro la quale in carriera il francese non ha mai perso.