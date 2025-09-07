Dalla Nazionale a San Siro. Il CorSport: "Rabiot di corsa verso l'esordio con il Milan"
Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Martedì sera Adrien Rabiot sarà impegnato insieme ai suoi compagni di Nazionale nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Islanda. Dopo i 15 minuti dell'altra sera nella vittoria sull'Ucraina il neo centrocampista del Milan spera di ritagliarsi più spazio in questa nuova sfida, così da arrivare mercoledì a Milanello con più minuti nelle gambe e con una condizione sì da migliorare, ma tutt'altro che pessima.
In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Rabiot di corsa verso l'esordio con il Milan", che salvo incredibili colpi di scena sarà a partita in corso contro il Bologna, domenica prossima a San Siro, squadra contro la quale in carriera il francese non ha mai perso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan