Diavolo di un max. Il CorSport: "Il Milan corre veloce"

Dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta il Milan ha deciso di mandare un altro segnale importante al campionato vincendo contro la Roma, che fino a quel momento era una delle squadre più in forma del campionato, nonché capolista.

Una vittoria non semplice, sofferta, dei singoli ma anche di squadra, ma che permette alla formazione di Massimiliano Allegri di raggiungere l'Inter al secondo posto e portarsi a meno uno dal Napoli. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan corre veloce", aggiungendo e precisando che "a un punto dal Napoli dopo 4 scontri diretti".