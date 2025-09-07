Difesa da blindare. La Gazzetta: "Proteggere il reparto. Tomori leader"

Nella rivoluzione estiva del Milan rientra anche quella tattica imposta da Max Allegri, dove l'obiettivo è senza dubbio quello di blindare la difesa e darle quella sicurezza, quella protezione, per permetterle di diventare l'arma in più di questa squadra. Anche perché il tecnico del Diavolo crede fortemente nel fatto che una retroguardia forte di permette in automatico di portare a casa punti importanti che nel corso della stagione posso diventare decisivi.

In merito a questo i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno questa mattina parlato di "Proteggere il reparto", aggiungendoci anche un "Tomori leader", perché nell'inglese Allegri vede quelle caratteristiche fisiche e tecniche che gli possono permettere di essere uno dei pilastri della difesa del presente, e del futuro ovviamente, del Milan.