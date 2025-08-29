Dopo Nkunku, ora il difensore. CorSport: "Milan su Akanji"

Il Milan ha chiuso l'affare Cristopher Nkunku in tempo di record: il giocatore francese è già a Milano e nei prossimi minuti sarà alla Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. Dopo pranzo, poi, raggiungerà Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni. Detto che i rossoneri potrebbero intervenire nuovamente sul reparto offensivo, il colpo finale che tutti si aspettano è quello di un nuovo difensore centrale.

Il Corriere dello Sport, questa mattina, accanto alla notizia del nuovo attaccante francese, parla di Manuel Akanji, il nome preferito per rinforzare la retroguardia. Il titolo del pezzo recita: "Nkunku in 24 ore, dopo aver sfiorato gli acquisti di Boniface e Harder. Milan su Akanji". Nel sottotitolo vengono forniti ulteriori dettagli su entrambe le situazioni: "Blitz rossonero, preso l'attaccante del Chelsea scaricato da Maresca. Operazione da 43 milioni di euro. Il centrale del City apre al Diavolo".