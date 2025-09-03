Dove giocherà Leao? Tuttosport: "C'è aria di Allegrata"

Una delle maggiori incognite per questa stagione del Milan che entrerà nel vivo dopo la sosta, è capire come Massimiliano Allegri penserà di usare i suoi 4 giocatori in attacco e in particolare quello più in vista di tutti, Rafael Leao. Il portoghese, dopo le gare di pre-stagione, si è visto solamente per pochi minuti contro il Bari in Coppa Italia, gara che ha affrontato da punta e in cui è comunque riuscito anche a segnare un gol prima di lasciare il campo per un infortunio al polpaccio. La domanda è dove giocherà Leao quest'anno?

La risposta prova a fornirla Tuttosport che questa mattina ragiona proprio sull'attacco rossonero e nel particolare sul ruolo di Rafael Leao all'interno dello schieramento tattico. Il quotidiano titola così: "Leao? C'è aria di Allegrata". Poi continua: "Max è tentato dall'idea di insistere sul processo di trasformazione in prima punta del portoghese. In alternativa, spazio a Nkunku". Nell'occhiello viene dunque aggiunto: "Il tecnico avrà modo di gestire quantità e qualità in mediana, ma in attacco deve inventarsi qualcosa". E sul centrocampo si sottolinea la posizione dei due nuovi colpi più importanti: "Rabiot punto fermo a centrocampo con Modric, che però andrà gestito".