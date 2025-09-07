Due partite, due ruoli diversi. CorSport: "Saele, l'uomo in più di Max"

In occasione del primo giorno di raduno a Milanello Alexis Saelemaekers aveva dichiarato ai microfoni dei canali ufficiali del club di essere tornato al Milan per restarci. E infatti così è stato, anche perché dopo due prestiti consecutivi, Bologna e Roma, il belga si era convinto di potersi giocare le sue carte in questo nuovo corso rossonero.

Allegri apprezza molto Saelemaekers, in modo particolare la sua duttilità e predisposizione al lavoro, cosa che lo ha portato a fare due ruoli diversi in altrettante partite di campionato. E chissà se nel corso della stagione il belga non ne aggiunga altre all'appello, confermandosi "l'uomo in più di Max", come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport.