È il giorno di Milan-Napoli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Dopo (quasi) una settimana di attesa è arrivato finalmente uno dei primi momenti verità per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri oggi ospitano il Napoli, Campione di Italia e reduce da quattro vittorie nelle prime quattro partite di campionato, per il primo vero big match della stagione e per quello che per il Diavolo sarà un esame dopo tre vittorie in fila con annesso clean sheet che hanno trasformato l'inizio da incubo con la Cremonese in una partenza incoraggiante. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport lascia spazio nel taglio alto, titolando così: "Testa o fuga: Milan-Napoli stellare". Poi si aggiunge nel sottotitolo: "Per chi vince il piatto è ricco. Vi sveliamo tutte le mosse di Allegri e Conte". Il Corriere dello Sport, invece, sceglie il taglio basso e recita così: "Milan-Napoli, il centro del potere. A San Siro un esame da Scudetto". Nel sottotitolo continua così: "Mediana decisiva: Rabiot, Modric, Fofana contro De Bruyne, Lobotka, Anguissa e McTominay". Tuttosport dà poco spazio e in apertura riprende solamente le parole di Canavacciuolo, chef tifoso partenopeo: "Il Napoli con Conte gioca in 12". Quindi il QS che scrive così: "Milan-Napoli, esame Scudetto. Allegri e Conte, sfida infinita".