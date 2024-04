E' il giorno di Milan-Roma: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Oggi si gioca Milan-Roma. Il giorno della gara di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma questa sera alle 21 a San Siro, è arrivato. Una partita che mette in palio tanto per entrambe le squadre e che, essendo un derby italiano, porta con sè anche tanto altro a livello emotivo e di rivalità in campo. Inevitabilmente questa mattina, sui principali quotidiani sportivi italiani usciti in edicola, le prime pagine parlano soprattutto della sfida tra rossoneri e giallorossi. A cominciare dalla Gazzetta dello Sport che scrive semplicemente: "Godiamocela". Poi nel sottotitolo aggiunge: "Il derby tricolore promette un gioco di qualità. La notte di Pioli e De Rossi: devono ingabbiare Giroud-Leao e Lukaku-Dybala".

Il Corriere dello Sport invece titola, sempre però dalla prospettiva della Roma: "Lupi a San Siro. Supersfida da 160 gol". Nel sottotitolo viene chiarito: "In questa stagione finora i rossoneri hanno segnato 84 gol e i giallorossi 76". Poi vengono riportati stralci delle parole di Pioli e De Rossi. Il tecnico del Milan: "Squadra diversa da quella di Mou". Quello della Roma: "Non siamo comparse". Tuttosport in taglio basso dedica un trafiletto alle gare europee in generale: "Milan-Roma e sogni di Dea, la nostra Europa". Nel sottotitolo: "Per il ranking e per l'onore del calcio italiano: San Siro si accende per il derby, Klopp omaggia Gasp". Infine c'è il QS che recita: "Euro brividi all'italiana: Pioli e DDR si giocano il futuro".