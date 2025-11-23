È la sfida delle panchine, Repubblica: "Esordiente e veterano, Chivu contro Allegri"

In un Derby come si deve i temi della partita sono sempre tantissimi e spesso esulano dalle semplici questioni di campo. La pausa delle Nazionali che ha preceduto la gara che si giocherà stasera tra Inter e Milan, inoltre, non ha fatto altro che ampliare la tensione e l'attesa per la partita. Molti guardano alla classifica, altri vogliono o temono la vendetta nerazzurra dopo i cinque Derby da imbattuti dei rossoneri della passata stagione. La verità che un tema centrale sarà la sfida in panchina.

Oggi si sfideranno un vecchio lupo di mare come Massimiliano Allegri, che torna dopo anni a giocarsi un Derby della Madonnina, e Cristian Chivu che invece è all'esordio assoluto in panchina per una partita del genere. Repubblica questa mattina incentra proprio su questo il suo titolo: "Esordiente e veterano, Chivu contro Allegri: un Derby da vertigini". Quindi le dichiarazioni della vigilia dei tecnici che vengono riportate. Prima Chivu: "Nel derby non ci sono favoriti, sono gare da 50 e 50. Ma noi vogliamo far passare un lunedì sereno, senza sfottò, ai nostri tifosi". Poi Allegri: "Una rivalità storica per Milano, sarà una partita meravigliosa. Loro sono favoriti per lo scudetto con il Napoli, però questa è sempre una sfida a sé".