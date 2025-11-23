Oggi si gioca Inter-Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi
Oggi si gioca Inter-Milan: il primo Derby della Madonnina della stagione è arrivato, alla dodicesima giornata, e mette in palio punti importanti per la classifica. I nerazzurri potrebbero staccare i rossoneri con una vittoria; d'altro canto la squadra di Max Allegri con i tre punti continuerebbe a mantenere la nebbia bassa su questo campionato, in cui ancora non si vede una vera e propria dominatrice. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi della giornata di oggi.
La Gazzetta dello Sport dedica un'intera copertina al Derby, con i ritratti di Barella e Modric che vestono maglie vintage. Il titolo della rosea recita così: "Senza fine. Riecco la magia del Derby da scudetto". Nel sottotitolo si entra nel merito della gara: "Chivu punta la vetta e il +5 sui rossoneri con Lautaro-Thuram. Allegri per il sorpasso sui nerazzurri con Leao e Pulisic".
Il Corriere dello Sport, in taglio basso, mette l'accento sulla sfida a distanza ravvicinata delle due panchine. Il titolo: "Chivu-Max a carte scoperte". L'occhiello si concentra invece sull'affluenza allo stadio: "Alle 20.45 Inter-Milan: oltre 8 milioni di incasso". Anche Tuttosport mette il Derby in taglio basso e scrive: "Gran galà Milano, Derby scudetto". Poi le due citazioni dei tecnici. Prima Chivu: "Voglio sorrisi, l'ansia succhia energie". Quindi Allegri: "Sarà una serata meravigliosa". Infine il QS che titola: "Vale un pezzo di scudetto".
