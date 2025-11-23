Tuttosport mette alla prova Inter e Milan: "Chi è da scudetto lo dimostri"

Il giorno del Derby tra Inter e Milan è arrivato. Un'attesa come sempre adrenalinica, acuita questa volta dalla lunga pausa per le Nazionali che l'ha preceduto e che non ha fatto altro che alimentare le aspettative di squadre e tifosi. Una partita che, nonostante siamo ancora a novembre, può dare già uno scossone interessante alla classifica ed è proprio su questo tema che si concentra oggi Tuttosport presentando la sfida tra nerazzurri e rossoneri, in programma alle 20.45 a San Siro.

Il quotidiano con base a Torino mette alla prova le due formazioni e titola così: "Derby verità: chi è da Scudetto lo dimostri". Nell'occhiello però si sottolinea come nessuna delle due squadre giochi a carte scoperte: "I due allenatori giocano a nascondino ma Inter-Milan è un fondamentale crocevia all'inizio della fase di stagione in cui emergono i reali valori delle squadre". Poi riportate le dichiarazioni dei tecnici. Chivu dice: "Voglio sorrisi, l'ansia succhia via energie. Regaliamo un lunedì sereno ai tifosi". Allegri: "L'Inter è la favorita con il Napoli. Leao ora sta capendo che un attaccante è valutato per i gol"