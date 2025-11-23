La Gazzetta titola così su Inter-Milan: "Un Derby da scudetto"

Nonostante sia Chivu lato Inter, sia Allegri lato Milan abbiano fatto molto per cercare di spostare le prospettive del derby di questa sera da mere logiche di classifica, è inevitabile che il tema della vigilia e delle ore precedenti alla sfida sia proprio quello. D'altronde i nerazzurri con una vittoria manterrebbero la vetta e andrebbero a +5, d'altro canto i rossoneri potrebbero operare un sorpasso e mantenere tutto in bilico nelle zone alte della graduatoria dove c'è grande bagarre.

Oggi la Gazzetta dello Sport però gioca tutto sulle tinte tricolore della partita: "Un Derby da scudetto", titola la rosea. Poi aggiunge: "Allungo Inter o sorpasso Milan. Vale tantissimo". Quindi nel sottotitolo si legge, più nel dettaglio: "Chi vince si prende la città: con un successo Chivu sale a +5 su Max, il Diavolo vuole il +1". Poi vengono anche fornite le ultimissime di formazione: per il Milan c'è Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, mentre per l'Inter è in dubbio la titolarità di Zielinski con Sucic pronto a rilevarlo.