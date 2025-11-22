Giunti ricorda il 6-0: "Noi in campo con la testa sgombra, l'Inter no. Formazione inedita: io e Kaladze a centrocampo, Gattuso e Serginho esterni"

Un gol nello storico derby vinto 6-0 dal Milan e dopo otto giorni la nascita della figlia Greta. Il maggio del 2001 è impossibile dimenticare per Federico Giunti, che ne parla alla Gazzetta dello Sport: “Due gioie così si ricordano tutta la vita, figuratevi se arrivano nell’arco di poco tempo”.

Giunti, quello che è stato il suo ultimo derby al Milan. Chiudere meglio non era possibile…

“In effetti non speravo in un successo tanto netto perché meno di due mesi prima avevamo cambiato allenatore (Cesare Maldini al posto di Zaccheroni, ndr) e perché la stagione non aveva preso una bella piega. Quell’affermazione ci ha rilanciato”.

I tifosi rossoneri ricordano ancora quel 6-0.

“Dopo i primi due gol Gattuso mi prendeva per i ca- pelli e me li tirava dalla grinta che aveva addosso. Poi ho segnato la punizione del 3-0 e si è limitato... ad abbracciarmi (ride, ndr). Rino per me è come un fratello minore: io ero il capitano del Perugia promosso dalla B alla A (nel 1995-96, ndr) quando lui neppure diciottenne era già in prima squadra. Peccato che un giorno sparì per andare in Scozia…”.

Ancora sul derby del 6-0:

“Scendemmo in campo con la testa sgombra, l’Inter no perché probabilmente la loro stagione era stata ancora più complicata della nostra. Avevamo voglia di riscatto e di regalare una soddisfazione ai tifosi, così tirammo fuori una prestazione pazzesca con un 4-4-2 inedito: Kaladze e io centrocampisti centrali, Gattuso e Serginho esterni. Sergio era imprendibile e servì tre assist oltre a segnare il gol del 6-0; Comandini e Shevchenko firmarono entrambi una doppietta. Fu una notte pazzesca”.