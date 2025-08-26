Ecco Conrad Harder, la Gazzetta: "Atteso oggi in città. Firmerà per cinque anni"

Dopo tanti nomi, situazioni al limite del reale e attesa, il Milan ha trovato il suo attaccante. Si tratta di un profilo poco atteso alla vigilia del mercato e che ha tutte le caratteristiche della scommessa, nonostante il costo di circa 27 milioni totali: parliamo di Conrad Harder, centravanti danese di 20 anni (classe 2005) che il Diavolo ha acquistato dallo Sporting Lisbona, strappandolo tra l'altro dalle mani del Rennes che lo aveva praticamente chiuso e aspettava solo di accoglierlo in Francia.

Oggi, invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante salirà sull'aereo e si fermerà prima, a Milano, in Italia. La rosea scrive: "Arriva Harder per Max. Milan, nuovi gol: ecco il talento da 27 milioni". E poi ancora nel sottotitolo: "Il danese atteso oggi a Milano: dopo le visite firmerà per cinque anni a 1,5 milioni a stagione". Decisivo il lavoro di convinzione di Tare con l'agente del calciatore, ieri presente a Casa Milan. Si tratta di una scommessa come ricorda la rosea: "Tiri mancini e profondità. Ma Conrad deve crescere". Viene specificato: "Potrà aiutare ad aprire spazi, molto meno nello sviluppo del gioco spalle alla porta".