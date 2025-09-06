Esperienza, qualità ed equilibrio. Il CorSport: "Il Milan riparte del centrocampo"

La mediana è sicuramente il reparto sul quale il Milan ha lavorato di più nel corso dell'appena conclusosi calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare ha utilizzato gran parte del budget per riuscire a mettere a disposizione di Max Allegri giocatori esperti ma soprattutto di qualità, vedi Luka Modric (l'unica eccezione visto che è arrivato a parametro zero), Adrien Rabiot e Ardon Jashari.

In merito al lavoro svolto dalla dirigenza rossonera quest'estate per andare a rinforzare e completare questo reparto Il Corriere dello Sport ha titolato "Il Milan riparte del centrocampo", ribadendo come arrivi di giocatori come Rabiot e Modric, due fuoriclasse della categoria, possano e debbano risolvere i problemi cronici di questa formazione.