Finisce la pausa, si riparte. Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola

Con questa notte, dopo le partite giocante tra Centro e Sud America, si è conclusa ufficialmente la sosta per le Nazionali, la prima di questa stagione 2025/2026 che culminerà con il Mondiale tra Messico, Stati Uniti e Canada. Da oggi si torna a pensare al calcio dei club con il Milan che nel fine settimana sarà atteso dall'impegno casalingo, a San Siro domenica alle 20.45, contro il Bologna, il primo vero test contro una contendente agli stessi obiettivi rossoneri di quest'anno. Di seguito le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale si concentra su Luka Modric che ieri ha festeggiato 40 anni e che oggi sarà di ritorno a Milanello per allenarsi con la squadra. Scrive la rosea: "Infinito Modric. Instancabile". Poi la citazione ripresa dalle sue dichiarazioni pre-gara contro il Montenegro: "Il mio Milan? Tutto perfetto".

Il Corriere dello Sport, in taglio basso, sposta il focus su Rafael Leao che lavora duramente per rientrare tra i convocati di Allegri dopo l'infortunio subito al polpaccio contro il Bari. Scrive il quotidiano: "Leao vuole riaprire San Siro". Quindi viene scritto: "In Serie A il milanista non segna in casa da 473 giorni". Tuttosport si focalizza ancora su Modric e scrive in taglio basso: "I 40 anni di Modric, un diavolo da derby. Il fenomeno croato punta già all'Inter"

Infine c'è il QS che titola così questa mattina: "Filotto Allegri. Contro il Bologna zero sconfitte. Il match a quattro mesi dalla finale di Coppa. Leao lavora a parte, ma tenta il rientro"