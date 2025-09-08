Gazzetta: "Adli in Arabia: si tratta. Ai rossoneri otto milioni"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Adli in Arabia: si tratta. Ai rossoneri otto milioni". Nei prossimi giorni, Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan visto che su di lui c'è il forte interesse degli arabi dell'Al Shabab, i quali gli hanno proposto un ricco ingaggio da sette milioni di euro all'anno, cioè il triplo di quello che guadagna ora in rossonero. Il trasferimento sarebbe a titolo definitivo e nelle casse milaniste potrebbero finire otto milioni di euro.

Per il momento la fumata bianca non c'è ancora stata perchè non c'è l'accordo totale sul contratto e sulle commissioni con gli agenti di Adli che, dopo essere rientrato a Milanello dal prestito alla Fiorentina (i viola avevano l'opzione di acquisto, ma hanno deciso di non sfruttarla), non fa parte del progetto tecnico di Max Allegri, tanto che in questa preparazione estiva si è allenato con il Milan Futuro e non con la prima squadra.

