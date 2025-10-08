Gazzetta: "I Diavoli sono questi. Il Milan cambia meno di tutti in A: appena 15 titolari"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "I Diavoli sono questi. Il Milan cambia meno di tutti in A: appena 15 titolari". Nelle prime sei giornata di campionato, Max Allegri è l'allenatore che ha fatto meno cambi nella formazione titolare, affidandosi quasi sempre sempre agli stessi giocatori e ruotando molto poco. Dietro a questo, c'è sicuramente il fatto che il Diavolo, senza coppe, gioca una sola volta alla settimana e quindi ha meno bisogno di fare turnover rispetto alle altre squadre. Questi i dati dei titolari utilizzati in Serie A dalle big: Napoli 21, Inter 21, Atalanta 21, Juventus 18, Roma 18, Milan 15.

Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate di campionato:

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 12

Atalanta 10

Bologna 10

Como 9

Sassuolo 9

Cremonese 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

