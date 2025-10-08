Gazzetta: "I Diavoli sono questi. Il Milan cambia meno di tutti in A: appena 15 titolari"
La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "I Diavoli sono questi. Il Milan cambia meno di tutti in A: appena 15 titolari". Nelle prime sei giornata di campionato, Max Allegri è l'allenatore che ha fatto meno cambi nella formazione titolare, affidandosi quasi sempre sempre agli stessi giocatori e ruotando molto poco. Dietro a questo, c'è sicuramente il fatto che il Diavolo, senza coppe, gioca una sola volta alla settimana e quindi ha meno bisogno di fare turnover rispetto alle altre squadre. Questi i dati dei titolari utilizzati in Serie A dalle big: Napoli 21, Inter 21, Atalanta 21, Juventus 18, Roma 18, Milan 15.
Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate di campionato:
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
