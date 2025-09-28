Gazzetta, il big match tra Milan e Napoli ha un titolo: "La sfilata delle stelle"

vedi letture

Come ogni big match che si rispetti, anche questa sera Milan e Napoli si tireranno a lucido per cercare di mostrare il meglio di sè sotto le luci dei riflettori di tutto il calcio italiano e probabilmente del mondo. Entrambe le squadre arrivano da due filotti importanti: i rossoneri quattro gare (inclusa la Coppa) vinte e senza subire reti, gli azzurri con un inizio da quattro su quattro in Serie A e la vetta (virtuale) della classifica in solitaria. Questa sera lo scontro sarà un esame sia per Allegri che per Conte: entrambi si affideranno ai loro Campioni, con la C maiuscola.

Per questo motivo oggi la Gazzetta dello Sport, nel presentare questa sfida da film, ha deciso di titolare così: "La sfilata delle stelle". E poi continua la rosea: "Classe e ambizioni. Milan e Napoli sarà spettacolo". Nel sottotitolo vengono citati i due uomini-copertina per queste due squadre, oltre che i due tecnici: "La qualità di Modric e De Bruyne, l'orgoglio di Allegri e Conte: test-verità in chiave scudetto". Dalla sua il Diavolo recupererà anche il sostegno della propria Curva che tornerà a cantare.