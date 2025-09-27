Gazzetta: "L'uomo in più. Milan, finalmente Leao: andrà in panchina, pronto allo scatto"

"L'uomo in più. Milan, finalmente Leao: andrà in panchina, pronto allo scatto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che l'attaccante portoghese tornerà domani sera contro il Napoli a disposizione di Max Allegri dopo oltre un mese visto che è ai box dallo scorso 17 agosto quando si infortunò al polpaccio contro il Bari in Coppa Italia.

Il numero 10 milanista ha impiegato più del previsto per guarire, ma ora sta bene, è tornato in gruppo da un paio di giorni e le sensazioni sono buone a Milanello. Leao partirà ovviamente dalla panchina, ma è pronto, in caso di necessità, per entrare in campo nella ripresa e dare il suo contributo. Contro il Napoli, Rafa ha spesso offerto grandi prestazioni e grandi giocate, come la doppietta al Maradona nell'aprile 2003 e l'incredibile assist per la rete di Giroud dopo aver praticamente fatto tutto il campo da solo nel ritorno dei quarti di Champions League qualche giorno dopo.

