Gazzetta: "Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede". Domani sera contro il Parma, Max Allegri si affiderà, come contro i giallorossi, alla coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leao. Il portoghese sta vivendo un momento positivo: dopo la sosta di ottobre il numero 10 milanista ha infatti segnato tre gol ed è reduce dal bellissimo assist per il gol di Pavlovic contro la Roma. Il tecnico livornese vuole vedere anche al Tardini il Leao trascinatore della ultime settimane.
Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A:
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45
SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
