QS: "Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso". Nelle ultime partite, Samuele Ricci, complice anche l'assenza per infortunio di Adrien Rabiot, ha giocato sempre titolare ed è stato il giocatore rossonero che ha corso più di tutti. Max Allegri ha esaltato spesso la crescita nelle ultime settimane dell'ex Torino che ora sta giocando da mezzala, ma può essere schierato senza problemi anche da regista davanti alla difesa. In questa sosta per le nazionali, Ricci dovrebbe essere tra i convocati del ct azzurro Rino Gattuso e tornare così a vestire la maglia dell'Italia.
Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A:
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45
SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan