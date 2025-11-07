QS: "Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Ricci tuttofare. Jolly di Allegri, opzione Gattuso". Nelle ultime partite, Samuele Ricci, complice anche l'assenza per infortunio di Adrien Rabiot, ha giocato sempre titolare ed è stato il giocatore rossonero che ha corso più di tutti. Max Allegri ha esaltato spesso la crescita nelle ultime settimane dell'ex Torino che ora sta giocando da mezzala, ma può essere schierato senza problemi anche da regista davanti alla difesa. In questa sosta per le nazionali, Ricci dovrebbe essere tra i convocati del ct azzurro Rino Gattuso e tornare così a vestire la maglia dell'Italia.

