Tuttosport titola: "Suzuki, notte di esami col Milan"

vedi letture

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Suzuki, notte di esami col Milan". Il portiere del Parma, autore di ottime prestazioni finora in stagione, sarà l'osservato speciale domani sera nella gara al Tardini tra i gialloblu e i rossoneri. A fine stagione Mike Maignan lascerà con ogni probabilità il Diavolo a zero (è in scadenza di contratto) e tra i potenziali obiettivi del club di via Aldo Rossi per sostituire il francese c'è anche l'estremo difensore giapponese. Suzuki, che è nel mirino anche del Chelsea, ha già fatto sapere che lascerà Parma solo per una maglia da titolare.

PARMA-MILAN: ARBITRA DI BELLO

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno e ha optato per mandare a Parma l'arbitro Marco Di Bello, sezione di Brindisi. Sarà coadiuvato al Var dalla coppia Maggioni-Marini. Di seguito si riporta la designazione completa:

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI