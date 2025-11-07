Gimenez, i tempi di recupero sono stimati in circa due settimane: obiettivo derby

Santiago Gimenez non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri domani sera nella trasferta del Milan sul campo del Parma: l'attaccante rossonero si è infatti fermato dopo che il problema alla caviglia che lo sta tormentando da mesi si è riacutizzato in maniera importante durante la partita con l’Atalanta.

Come riferisce Tuttosport, i tempi di recupero sono stimati in circa due settimane e dunque l'obiettivo del messicano è tornare ad allenarsi in gruppo nei giorni che precederanno il derby di Milano in programma dopo la sosta (23 novembre).

