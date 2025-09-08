Gazzetta: "Nkunku, istruzioni per l'uso. Punta, ala o dieci, con lui Max studia un Milan a più facce"

vedi letture

L'edizione della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku, istruzioni per l'uso. Punta, ala o dieci, con lui Max studia un Milan a più facce". Il francese, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, non è stato convocato dalla Francia e dunque è rimasto a Milanello dove ha potuto svolgere la sua prima settimana di allenamento. L'ex Chelsea ha impressionato Max Allegri, che ora sta studiando come schierarlo, consapevole di poter mettere in più ruoli: prima o seconda punta in 3-5-2, per esempio, o, come sognano i tifosi, in un tridente con lui e Pulisic che agiscono alle spalle di Leao.

Qualche giorno fa, Nkunku è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan e durante la conferenza stampa ha risposto così ad una domanda in merito al suo ruolo preferito: "Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l'ora di giocare".

