Gazzetta: "Pulisic superstar, Udinese travolta. Il diavolo di Max continua a salire"MilanNews.it
Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

"Pulisic superstar, Udinese travolta. Il diavolo di Max continua a salire": è questo l'approfondimento odierno della Gazzetta dello Sport sul Milan che ha vinto a Udine. E ancora: "I rossoneri corrono, l'americano segna una doppietta, tris di Fofana. Agganciato il Napoli, la Juve capolista è a un punto".

La rosea continua: "Il Milan lascia un altro segno profondo sul muro del campionato, affinché tutti lo vedano. Oltre al risultato, quasi stretto, nella terza vittoria consecutiva c'è sempre il senso del dominio".