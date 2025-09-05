Gazzetta: "Un anno da 9 (senza social). Ruolo e leadership: la svolta di Leao per un grande Milan"

"Un anno da 9. Ruolo e leadership: la svolta di Leao per un grande Milan" : titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Max Allegri intende schierare Leao come prima punta nell'attacco rossonero indipendentemente dal modulo che verrà utilizzato (3-5-2 o 4-3-2-1). Il tecnico livornese punta tanto sul portoghese che dovrà fare finalmente fare quel salto di qualità definitivo che tutti attendono da troppo tempo.

Fin dal primo giorno di ritiro a Milanello, Leao ha messo in mostra un atteggiamento diverso rispetto agli ultimi anni. Dopo un ottimo pre-campionato da prima punta, il numero 10 rossonero è stato costretto a fermarsi a metà agosto per un problema muscolare al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo nelle prime due sfide di campionato contro Cremonese e Lecce. Ora però sta meglio e dopo la sosta tornerà a disposizione di Allegri per la gara casalinga contro il Bologna.

