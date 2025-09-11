Gazzetta: "Un posto per due. Milan, Leao è ancora fuori: Gimenez favorito su Loftus-Cheek"

Chi giocherà in attacco domenica sera contro il Bologna? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Un posto per due. Milan, Leao è ancora fuori: Gimenez favorito su Loftus-Cheek". Rafael Leao non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto e sarà quindi out anche contro gli emiliani dopo aver già saltato le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce.

Il suo sostituto sarà con ogni probabilità Santiago Gimenez, ma attenzione alla possibile sorpresa Ruben Loftus-Cheek che potrebbe essere schierato più avanti da Max Allegri. Il messicano è comunque il favorito per fare coppia con Christian Pulisic, il quale è invece certo di una maglia da titolare contro il Bologna.

