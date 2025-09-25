Geniali e visionari. La Gazzetta: "Modric e De Bruyne, i gemelli diversi"

Domenica non sarà solo Milan contro Napoli e Allegri contro Conte, ma sarà anche la sfida che metterà a confronto due dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni, campioni senza tempo che nonostante l'età starebbero facendo la differenza in questo campionato di Serie A. Chi se non ovviamente Luka Modric e Kevin De Bruyne, arrivati tra il clamore della propria gente, certa che un innesto del genere potesse portare esperienza e leadership all'interno delle loro squadre.

Ed infatti così si sta dimostrando essere, anche perché a loro modo, questi due "maestri", starebbero guidando i propri compagni in questo inizio di stagione. E in merito a questa sfida nella sfida La Gazzetta dello Sport ha titolato "Modric e De Bruyne, i gemelli diversi".