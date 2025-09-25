Geniali e visionari. La Gazzetta: "Modric e De Bruyne, i gemelli diversi"
MilanNews.it
Domenica non sarà solo Milan contro Napoli e Allegri contro Conte, ma sarà anche la sfida che metterà a confronto due dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni, campioni senza tempo che nonostante l'età starebbero facendo la differenza in questo campionato di Serie A. Chi se non ovviamente Luka Modric e Kevin De Bruyne, arrivati tra il clamore della propria gente, certa che un innesto del genere potesse portare esperienza e leadership all'interno delle loro squadre.
Ed infatti così si sta dimostrando essere, anche perché a loro modo, questi due "maestri", starebbero guidando i propri compagni in questo inizio di stagione. E in merito a questa sfida nella sfida La Gazzetta dello Sport ha titolato "Modric e De Bruyne, i gemelli diversi".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano di Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Primo Piano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com