Gimenez torna in Supercoppa. Tuttosport: "Bebote d'Arabia. Modric va gestito"

vedi letture

Oramai è più di un mese che non si vede Santiago Gimenez con la maglia del Milan. L'ultima apparizione del messicano in rossonero risale allo scorso 28 ottobre, in occasione del pari di Bergamo contro una delle ultime Atalanta di Ivan Juric. Da quel momento il Bebote si è dedicato alla terapia per recuperare da un delicato problema alla caviglia che avrebbe sempre più assunto i contorni di un mistero.

Nonostante questo, comunque, sembrerebbe finalmente intravedersi la luce infondo al tunnel, visto che Santiago Gimenez potrebbe tornare a pieno regime a disposizione di Max Allegri per la Supercoppa Italiana. A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Bebote d'Arabia", aggiungendo anche che "Modric va gestito", perché difficilmente il campione croato riuscità a mantenere questi ritmi fino alla fine della stagione. O forse si.