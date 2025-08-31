Gomez, Rabiot, Dovbyk. La Gazzetta: "Milan, tre piste aperte"

Questo finale di calciomercato si pronostica frenetico per il Milan. La dirigenza rossonera starebbe infatti lavorando su tre grandi campioni quali Rabiot, Joe Gomez e Artem Dovbyk per sistemare la rosa di Max Allegri in vista del proseguo della stagione.

Non sarà semplice, anche perché il tempismo non è dei migliori, ma scrive egualmente questa mattina La Gazzetta dello Sport "Milan, tre piste aperte", nella speranza che possano essere chiude come sperano dalle parti di Casa Milan, con l'arrivo in rossonero di tutte e tre i calciatori.