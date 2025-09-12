I dettagli del contratto di Rabiot. La Gazzetta: "Ingaggio tagliato, premi a risultato"
Adrien Rabiot ha firmato con il Milan un contratto fino al 2028, con uno stipendio più basso rispetto ai 5 milioni di euro che guadagnava al Marsiglia. Dopo tutto quello che è successo in Francia il centrocampista francese ha deciso di accettare una proposta meno pesante pur di ritrovarsi protagonista in Italia, a poco meno di 12 mesi dai prossimi Mondiali.
Comunque un modo per guadagnare di più al Milan ci sarebbe, come scritto questa mattina anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, che svelando i dettagli del nuovo contratto di Rabiot ha titolato "Ingaggio tagliato, premi a risultato", non solo personale ma anche e soprattutto di squadra.
