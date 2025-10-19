Il CorSera: "Milan, un Leao da lanciare in gol per dare il bentornato all'amico Pioli"

di Lorenzo De Angelis

Fino ad oggi il Milan è riuscito a fare a meno di lui, ma a fronte dell'epidemia di infortuni che ha colpito la squadra Leao ha adesso l'obbligo, e il compito, di guidare i compagni verso la vetta della classifica di Serie A. Per farlo bisogna battere la Fiorentina, avversario da sempre ostico. 

In merito alla sfida di questa sera e al ruolo che svolgerà il numero 10 rossonero, Il Corriere della Sera ha titolato "Milan, un Leao da lanciare in gol per dare il bentornato all'amico Pioli", che dopo oltre 500 giorni torna a San Siro, ma per l'appunto da avversario. 