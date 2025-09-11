Il CorSera titola: "Leao ancora out, il piano di Allegri per sostituirlo"

In vista della prossima gara del Milan contro il Bologna, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Leao ancora out, il piano di Allegri per sostituirlo". Il portoghese, dopo aver già saltato le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce, non ci sarà nemmeno contro gli emiliani di Vincenzo Italiana in quanto non ha ancora recuperato del tutto dal problema al polpaccio rimediato a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari. Contro i rossoblu, l'attacco titolare sarà quello composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez.

Non si tratta di una ricaduta, ma lo staff medico milanista non vuole correre rischi visto che il polpaccio è un muscolo piuttosto delicato. Leao si è allenato anche ieri a parte dopo aver fatto terapie e ora il suo obiettivo è tornare in campo nella trasferta in casa dell'Udinese in programma sabato 20 settembre. La verità è che quella che all’inizio sembrava una generica elongazione era una lesione del soleo di basso grado, un infortunio che comporta uno stop di quattro settimane.

