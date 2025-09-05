Il CorSport apre con le parole di Nkunku: "Devo capire il Milan"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Christopher Nkunku che ieri è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore rossonero: "Devo capire il Milan". Durante la conferenza stampa, l'attaccante francese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha parlato anche del suo ruolo preferito: "Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l'ora di giocare".

Nkunku ha raccontato poi cos'ha pensato quando ha saputo dell'interesse del Milan: "Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo. Obiettivo di gol? Non so quanti ne farò. Se ne farò di più di 15 vuol dire che avrò fatto bene. Vedremo a fine campionato".

