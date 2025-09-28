Il CorSport entra nel vivo: "Nel cuore di Milan-Napoli"

Ci si aspetta una grande sfida questa sera a San Siro: alle 20.45 si gioca Milan-Napoli, un vero e proprio big match che metterà di fronte due squadre in fiducia, entrambe reduci da filotti di risultati utili importanti. I rossoneri hanno collezionato quattro clean sheet e altrettante vittorie nelle ultime gare, Coppa Italia compresa, i partenopei in campionato fin qui hanno sempre vinto e per tale ragione occupano la virtuale testa della classifica in Serie A Enilive.

Oggi il Corriere dello Sport, per presentare la gara di San Siro, decide di titolare così: "Nel cuore di Milan-Napoli". Un introduzione alle analisi delle due squadre, dei due momenti e dei giocatori chiave. Sul Milan viene scritto così: "Modric illumina, Rabiot-Fofana fuoco del Diavolo. Allegri si affida alla regia di Luka e agli inserimenti delle mezzali". Sul Napoli invece si legge questo: "Pressioni, ritmo e rotazioni: le fasi dei Fab Four. Conte punta tutto sull'intensità e la grande qualità dei suoi mediani".