Il CorSport in apertura sul Milan: "I dolori di Leao"

Il CorSport in apertura sul Milan: "I dolori di Leao"MilanNews.it
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Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Settimana complicata per il Milan, che dopo la sconfitta di misura contro la Lazio si allontana sempre di più dal primo posto in classifica. Massimiliano Allegri deve gestire diverse situazioni, tra cui quella relativa a Rafa Leao, apparso poco sereno durante il cambio all'Olimpico.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Milan, i dolori di Leao". E il quotidiano prosegue: "Fatica da falso 9, intesa difficile con Pulisic". Il portoghese da centravanti è limitato e la collaborazione con l'americano non è sempre proficua.