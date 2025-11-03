Il CorSport in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli". I rossoneri hanno vinto 1-0 ieri sera la Roma a San Siro grazie ad un gol di Pavlovic (merito di una grande accelerazione di Leao). Nel finale, la squadra di Allegri deve ringraziare anche Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Diavolo sale a 21 punti in classifica a pari punti di Roma e Inter, a -1 dalla capolista Napoli.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22
Milan 21
Roma 21
Inter 21
Juventus 18
Como 17
Bologna 15
Udinese 15
Cremonese 14
Sassuolo 13*
Atalanta 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* una partita in meno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
