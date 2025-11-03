Il CorSport in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli". I rossoneri hanno vinto 1-0 ieri sera la Roma a San Siro grazie ad un gol di Pavlovic (merito di una grande accelerazione di Leao). Nel finale, la squadra di Allegri deve ringraziare anche Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Diavolo sale a 21 punti in classifica a pari punti di Roma e Inter, a -1 dalla capolista Napoli.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22

Milan 21

Roma 21

Inter 21

Juventus 18

Como 17

Bologna 15

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo 13*

Atalanta 13

Torino 13

Lazio 12*

Cagliari 9*

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3*

* una partita in meno