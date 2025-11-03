Il CorSport in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli"

di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Addosso a Conte. Milan e Inter prendono Gasp: -1 dal Napoli". I rossoneri hanno vinto 1-0 ieri sera la Roma a San Siro grazie ad un gol di Pavlovic (merito di una grande accelerazione di Leao). Nel finale, la squadra di Allegri deve ringraziare anche Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Diavolo sale a 21 punti in classifica a pari punti di Roma e Inter, a -1 dalla capolista Napoli

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22
Milan 21
Roma 21
Inter 21
Juventus 18
Como 17
Bologna 15
Udinese 15
Cremonese 14
Sassuolo 13*
Atalanta 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* una partita in meno