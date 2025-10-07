Il CorSport in prima pagina: "Leao divide il Milan"

Il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Leao divide il Milan". In casa rossonero continua a tenere banco il rendimento deludente di Rafael Leao che sta faticando ad adattarsi al nuovo ruolo di prima punta. Sia contro il Napoli che la Juventus le prestazioni del portoghese sono state ben altro che positive. A sua parziale discolpa va detto che il numero 10 milanista è indietro di condizione dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per 45 giorni.

Ora la missione di Max Allegri è quella di recuperare il prima possibile il vero Leao. Passare la sosta a Milanello sarebbe stato utile, ma il portoghese è stato convocato dalla sua nazionale e dunque si rivedrà nel Centro sportivo di Carnago solo la prossima settimana. Quando ripartirà il campionato, il Milan ospiterà la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli.

