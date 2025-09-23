Il CorSport in prima pagina: "Milan, Allegri lancia Nkunku"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, Allegri lancia Nkunku". Il tecnico rossonero farà un po' di turnover stasera nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce e tra le novità ci sarà anche l'esordio da titolare nel Diavolo di Christopher Nkunku che giocherà in attacco al fianco di Santiago Gimenez. Finora il francese, arrivato a Milanello indietro di condizione, ha giocato 33 minuti in campionato tra Bologna e Udinese.

Si riporta di seguito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, da disputarsi in gara singola tra il 23 e il 25 settembre:

PARMA-SPEZIA

MILAN-LECCE

UDINESE-PALERMO

GENOA-EMPOLI

VERONA-VENEZIA

TORINO-PISA

COMO-SASSUOLO

CAGLIARI-FROSINONE

Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:

BOLOGNA vs Parma/Spezia

LAZIO vs Milan/Lecce

JUVENTUS vs Udinese/Palermo

ATALANTA vs Genoa/Empoli

INTER vs Verona/Venezia

ROMA vs Torino/Pisa

FIORENTINA vs Como/Sassuolo

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone

