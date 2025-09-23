Il CorSport in prima pagina: "Milan, Allegri lancia Nkunku"
Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, Allegri lancia Nkunku". Il tecnico rossonero farà un po' di turnover stasera nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce e tra le novità ci sarà anche l'esordio da titolare nel Diavolo di Christopher Nkunku che giocherà in attacco al fianco di Santiago Gimenez. Finora il francese, arrivato a Milanello indietro di condizione, ha giocato 33 minuti in campionato tra Bologna e Udinese.
Si riporta di seguito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, da disputarsi in gara singola tra il 23 e il 25 settembre:
PARMA-SPEZIA
MILAN-LECCE
UDINESE-PALERMO
GENOA-EMPOLI
VERONA-VENEZIA
TORINO-PISA
COMO-SASSUOLO
CAGLIARI-FROSINONE
Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:
BOLOGNA vs Parma/Spezia
LAZIO vs Milan/Lecce
JUVENTUS vs Udinese/Palermo
ATALANTA vs Genoa/Empoli
INTER vs Verona/Venezia
ROMA vs Torino/Pisa
FIORENTINA vs Como/Sassuolo
NAPOLI vs Cagliari/Frosinone
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan