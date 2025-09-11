Il CorSport in prima pagina: "Milan, Leao ancora fuori"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, Leao ancora fuori". La speranza era di rivederlo in campo contro il Bologna e invece Rafael Leao non sarà a disposizione di Max Allegri nemmeno per questa gara. Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal problema muscolare al polpaccio rimediato a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari e dunque non sarà convocato dal tecnico livornese. La coppia d'attacco milanista sarà con ogni probabilità quella composta da Pulisic e Gimenez visto che Nkunku non è ancora al top della forma.

Ieri sera, durante l'evento per la consegna del Premio Gentlemen, Leao rilasciato queste parole: "Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Ruolo da centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

