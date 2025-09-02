Il CorSport in prima pagina: "Milan, Rabiot e Odogu"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, Rabiot e Odogu". Il mercato estivo dei rossoneri si è chiuso ieri con altri due colpi in entrati, vale a dire Adrien Rabiot e David Odogu. Il primo è stato una precisa richiesta di Max Allegri che lo ha già allenato alla Juventus, mentre il secondo è un difensore centrale classe 2006 che arriva dal Wolfsburg. Il Diavolo stava cercando un giocatore esperto per rinforzare il suo reparto arretrato, ma alla fine è stato costretto a cambiare strategia e ha preso il giovanissimo tedesco.

Questo il comunicato ufficiale dell'arrivo al Milan di Odogu: "AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore David Uyoyo Odogu dal VfL Wolfsburg. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029, con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Berlino (Germania) il 3 giugno 2006, David Odogu cresce nei Settori Giovanili tedeschi tra Union Berlino e Wolfsburg. Nell'aprile 2025 arriva il debutto nella Prima Squadra del Wolfsburg, con cui totalizza 3 presenze. Odogu fa parte delle Nazionali Giovanili della Germania, con cui ha vinto il Campionato Europeo 2023 Under 17 e la Coppa del Mondo 2023 Under 17. David Odogu indosserà la maglia rossonera numero 27".

