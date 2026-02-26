Il CorSport in prima pagina: "Milan, servono sei colpi per Max"

di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, servono sei colpi per Max". Allegri punta a blindare il prima possibile un posto in Champions League, così da poter poi iniziare a pianificare il mercato estivo perchè la rosa milanista andrà rinforzata in vista del ritorno in Europa. Sicuramente serviranno nuovi innesti in difesa, in mezzo al campo molto dipenderà da cosa deciderà di fare Luka Modric, mentre in attacco andrà preso un grande centravanti in grado di assicurare un numero importante di gol.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY