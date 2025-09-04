Il CorSport in prima pagina: "Nodo stadio: Sala rimpiange Moratti e Berlusconi"

Il Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina: "Nodo stadio: Sala rimpiange Moratti e Berlusconi". A Milano continua a tenere banco la questione del futuro di San Siro che Milan e Inter stanno cercando di comprare dal Comune. Nella giornata di ieri, il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare di questo argomento: "Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti e alla Berlusconi, io rimpiango Moratti e gli mando un abbraccio ma così è oggi. Queste proprietà, più che la passione per il calcio, lo considerano una occasione di business. Io mi sto esprimendo in maniera decisa, poi ognuno si prenderà la priorità responsabilità: se il Consiglio non dovesse approvare la vendita di San Siro sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco. Non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Noi andremo avanti.

Lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero. Non c'è nessuno sconto ma c'è la compartecipazione alle spese, che deriva o da quello che dice la legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio sullo spostamento dello stadio. Ma lo sconto è zero. Io spero che arriveremo a un accordo finale con i club nei prossimi giorni per poi portarlo in giunta, alle commissioni e al Consiglio. È chiaro che ognuno fa la sua parte ma credo che un sindaco di fronte a un problema che ci siamo trovati, e che non avremmo voluto, non si debba girare dall'altra parte e debba prendere una posizione precisa".

