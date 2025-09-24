Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Nkunku settete!"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan che ieri sera ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia (affronterà la Lazio): "Nkunku settete!". Massimiliano Allegri può essere molto soddisfatto della prestazione della sua squadra e anche di alcuni singoli, come per esempio Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, e Christopher Nkunku, il quale ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera. In gol anche Christian Pulisic. Ora testa al big-match di campionato di domenica sera contro il Napoli.

Dopo la partita, Marco Landucci, vice allenatore rossonero che ha sostituito in panchina lo squalificato Allegri, ha dichiarato a Mediaset: "Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.