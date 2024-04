Il CorSport riporta le parole di un Pioli fiducioso: "Milan carico, servirà carattere"

Nella giornata di vigilia di Milan-Roma, gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League che si giocherà stasera a San Siro alle ore 21, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato la sfida contro i giallorossi con parole di fiducia ma allo stesso tempo di cautela. Il Corriere dello Sport ha riportato nel titolo le seguenti dichiarazioni del mister del Milan: "Milan carico ma per passare servirà carattere". Nel sottotitolo viene anche riportata un'altra frase di Pioli: "La Roma di De Rossi è diversa da quella di Mou. Impossibile neutralizzarli completamente".

Pioli nel corso della conferenza stampa ha anche inquadrato la sfida all'interno della stagione complessiva rossonera: "Siamo in un buon momento, ma adesso arriva la fase più importante della stagione che deciderà le valutazioni di fine anno, quello che abbiamo fatto, il nostro percorso in positivo o in negativo". Poi un commento a margine sullo spettacolo di Real e City e se è replicabile da rossoneri e giallorossi: "Si affronteranno due squadre che sulla carta dovrebbe dare un bello spettacolo, con giocatori di qualità che possono trovare gol spettacolari come quelli di Real-City".