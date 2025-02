Il CorSport titola: "Conceiçao lancia il Milan dei Fab Four"

vedi letture

In vista della sfida di stasera in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Conceiçao lancia il Milan dei Fab Four". Stasera a Rotterdam il tecnico milanista sembra intenzionato a schierare dall'inizio il suo nuovo super attacco, cioè quello composto da Christian Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao e Santiago Gimenez, quest'ultimo grande ex della partita.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP e Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Guillermo Cuadra ESP

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera ESP

Assistente Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP